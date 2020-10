Režisérka Tereza Kopáčová: Chceme se zastávat lidí v těžkých situacích

Právě se snažím dotočit sedmý a osmý díl. Mezitím režisér Tomáš Mašín, se kterým se střídám, protože v jednom bychom to nestihli a asi fyzicky nezvládli, točí devátý díl. Já bych do konce roku měla natočit ještě desátý.

Ač máme ve štábu okolo stovky lidí, až do 26. září to vypadalo, že se nás koronavirus netýká. Všichni jsme byli zdraví, na všechna pro příběhy potřebná reálná místa nás pustili. Jenže 25. září večer šel jeden z herců na víceméně preventivní test. Byl pozitivní.

Všichni ze štábu, kteří s ním byli v přímém kontaktu, museli okamžitě do karantény. Podmínky jsou samozřejmě složitější, ale i tak děláme všechno pro to, abychom pracovali dál a odvedli práci nejlépe, jak umíme.

To se na nás nevztahuje. Vyrábíme stejně jako jiné společnosti a snažíme se chovat zodpovědně. Nejen proto, že jde o zdraví. Také nám jde o zachování práce lidem v našem oboru.

Jsou to příběhy zpracované na základě skutečných případů, které se čas od času stanou na každé škole. Mnohé z nich si vybavíte, prošly médii. Obětmi jsou děti i dospělí. Školský ombudsman v podobě Lukáše Vaculíka prošlapává cestu pro ty, kteří podobnou kauzu budou řešit po něm. Pro nás rodiče.

Třeba když se střihač ve střižně rozčiloval, že jeho dceru šikanuje spolužák a ředitelka ho nechce vyhodit. Argument, že ředitelka nemůže vyhodit žáka ze základní školy, a i kdyby se jí podařilo přesunout ho do jiné, není to řešení, jen posunutí problému jinam, bezmocný rodič vážně nechce slyšet. A ředitelka to řešit musí, i když nemá jak. Seriálem se chceme zastávat lidí, kteří se v takových situacích ocitají. A řešíme i horší. Až po smrt dítěte, což se bohužel také čas od času ve škole stane.