Režisér Trainspottingu natočí příběh skupiny Sex Pistols

Původně ji tvořili zpěvák Johnny Rotten, kytarista Steve Jones, bubeník Paul Cook a baskytarista Glen Matlock, kterého pak nahradil Sid Vicious. Vulgární agresivní styl Sex Pistols způsobil skandál, jaký do té doby neměl obdoby. Singl God Save the Queen postupně odmítla hrát nejen upjatá BBC, ale téměř všechna rádia.

Jejich jediným skutečným albem bylo Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols (1977). Mělo obrovský úspěch, ale kapela se po vydání rozpadla. Sid Vicious zemřel na předávkování v roce 1979.