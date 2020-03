Režisér Olmo Omerzu stříhá nedotočený film: Zbývá nám ještě deset natáčecích dnů

Máte pravdu, chronologické natáčení by se teď hodilo. Ale máme naštěstí několik bloků, s nimiž už se ve střižně pracovat dá, takže to není tak zlé. Na těch deset dnů nám zbyly hlavně interiéry, což je také štěstí, protože kdybychom museli po pauze točit venku, vznikly by problémy s návazností. Všechno by se zazelenalo, rozkvetlo…

Nemohli. Máme klasicky velký štáb a to by bylo riskantní. Stačilo by, aby jeden jediný člověk onemocněl, a všichni ostatní by museli do karantény. V tu chvíli by přišly peníze za spoustu zaplacených věcí vniveč. To je ostatně hlavní důvod, proč se zastavila úplně všechna natáčení. Je to nebezpečné jak v rámci zdraví, tak i z ekonomického hlediska. Nikdo nepřišel na to, jak by to šlo udělat jinak.