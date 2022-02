RECENZE: Zpráva o záchraně mrtvého. Se smrtí se smířit nelze, s filmem jen těžko

Kadrnka se pro Zprávu o záchraně mrtvého inspiroval příběhem z vlastní rodiny. Také je otec, stejně jako otec ve filmu upadl kdysi do kómatu a rodina udělala navzdory nedobrým lékařským prognózám vše pro to, aby se z něj probral.

Film realitu nekopíruje doslovně, byť to tak může působit. Zaznamenává totiž velmi detailně právě to, jak se rodina, matka (Zuzana Mauréry) a syn (Vojtěch Dyk) snaží den za dnem, hodinu za hodinou otce z kómatu probrat. A nehodlají to vzdát.