RECENZE: Zpráva je nejen svědectvím o zvěrstvech koncentračních táborů

Film byl dokončen už v roce 2020, jeho česká distribuce byla kvůli zavřeným kinům odložena. Nyní vstupuje do kin symbolicky osmdesát let poté, kdy 16. října 1941 odjel z pražského nádraží Bubny první židovský transport. Mezitím už byl uveden v kinech v USA, Kanadě, Brazílii, Španělsku, Portugalsku, Francii a Japonsku a prodaný byl do devadesáti devíti teritorií.

A přece skupinka vězňů připravila útěk dvou z nich. A jakkoli se to zdá neuvěřitelné, oba mladí muži to skutečně dokázali. Po třech dnech, když siréna ohlásila konec pátrání, vylezli ze svého podzemního úkrytu v táboře a vydali se na stokilometrovou cestu přes hory do Československa, aby sepsali a vydali zprávu o osvětimském pekle. Jenže k jejich údivu před nimi stála ještě velká bariéra nedůvěry ze strany Spojenců vůči tomu, co o osvětimských hrůzách vypověděli.