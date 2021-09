RECENZE: Z karlovarského festivalu jde do kin film Atlas ptáků

A i když syn (Martin Pechlát) a zeť (Vojta Kotek) jsou připraveni podnik převzít a dát věci, pokud možno, do pořádku, starý pán se až příliš brzy vrací a ujímá se s obvyklou razancí žezla, které je zvyklý třímat. Něco jako selhání nemůže člověk jeho nátury vůbec připustit.

Vše, co v následujících minutách filmu vyjde na povrch, je scenáristicky umně poskládáno tak, aby vyšlo přirozeně a z povahy dění najevo, že člověk se odchodem z domova do práce nemění, naopak všechno se vším souvisí a každý dostane za svůj život účet. Už Rónovo skácení se na zem před očima zahraničních partnerů ukazuje nejen těžce nemocného muže, ale zároveň symbolizuje nemocný svět, který se nekontrolovatelně mění, a kdo mu nerozumí nebo ho nechce přijmout, de facto končí.

Po návratu do sedla se postupně rozkrývá jak Rónova minulost i současnost, jeho asociální tvrdost a bezohlednost, tak život ostatních postav. Jak pokračuje pátrání vyšetřovatelů i Rónovo pátrání na vlastní pěst, vynořuje se velmi naléhavě (a vůbec ne povrchně) jeden z velkých fenoménů doby. Sociální sítě, jejichž prostřednictvím je až neuvěřitelně snadné lidmi manipulovat. Hlavně těmi, kteří jim ze zklamání, zoufalství samoty, z touhy po lásce a současně naivity propadnou.

Příběh je silný, dialogy jsou výborně napsané, patří ve filmu k tomu nejsilnějšímu. Díky tomu mají herci co hrát. Miroslav Donutil dostal po dlouhé době příležitost nebýt jen Miroslavem Donutilem, ale vyjádřit rozklad člověka, který šel v životě „přes mrtvoly“ a až do konce nepochopil, že taková cesta vede jedině do pekel.