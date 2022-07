RECENZE: Velká premiéra: Osobitá komedie baví, byť ne každého

Hrdinou filmu je herec Pavel Šnajdr (Pavel Šimčík), který miluje improvizaci, stand-up a kterému je i v životě hra vším. Nikdo nikdy nepozná, co myslí vážně a co je mystifikace, jejíž pointy často srážejí lidi na kolena.

Jeho žena (Klára Melíšková) už má jeho věčných fórků, u nichž si ani ona není nikdy jistá, co přesně znamenají, plné zuby, a tak ho jako pokus o záchranu vztahu odvede k psychologovi (Jakub Žáček). Ale ani tváří v tvář dalšímu podivínovi si ani jeden z nich nepomůže.

Už jejich první setkání šokuje přinejmenším babiččinu pečovatelku Mikinu, ta další pak odkryjí, že Šnajdr má se svou babičkou společnou právě onu lásku k improvizaci, hře a mystifikaci. Až časem se ukáže, že Mikina se do party výborně hodí.

To ambiciózní a nerudný ředitel místního kulturáku (Miroslav Krobot), kterému jde hlavně o politické cíle a smysl pro humor, natož pro ten Šnajdrův, zcela postrádá, doufá, že představení bude událostí sezony a že mu to v jeho ambicích prospěje. Netuší však, že se to stane docela jinak, než očekával.