RECENZE: The Batman. Velmi temný je nejen komiksový hrdina

Po řadě dalších režisérů (Joel Schumacher, Christopher Nolan) a Batmanů (Val Kilmer, Christian Bale, Ben Affleck) nyní přichází se svou verzí Matt Reeves (Úsvit planety opic, Válka o planetu opic), který do titulní role filmu The Batman obsadil Roberta Pattinsona.

Nad Gothamem, prolezlým zločinem a korupcí, se zase vznášejí temné mraky, které čas od času osvětlí netopýří silueta. A Batman, symbol pomsty, se ve spolupráci s policejním poručíkem zase vydává do ulic. Masku sundá jen málokdy, je zřejmé, že je to hrdina trochu jiný, než byli ti předchozí. Temnější, rozervanější, jen ve vzácných chvílích, kdy odhalí celou tvář, cítíme z jeho výrazu i křehkost a zranitelnost.

Pokud jde o dějovou linku, je nový Batman poutavý. Reeves ostatně už předem hlásil, že jeho film bude kombinací temné detektivky a psychothrilleru. Vyšetřování, které vede poručík Jim Gordon, zahrnuje nejen pátrání po identitě hlavního záporáka Riddlera (v českých titulcích sice není překládán jako Hádankář, ale je to on), ale především odkrývá velmi špinavé praktiky mocných v Gothamu.

Film má napětí i spoustu dějových zvratů, které se místy až příliš zamotávají. Vyprávění je pomalé, epické, soustředí se hlavně na prohnilost města, což ostatně není nic nového. Ale protože také Batman / Wayne pátrá po kostlivcích z vlastní minulosti, v ději se plus minus nejspíš zorientují i diváci, kteří třeba dosavadní „batmanovky“ neznají. Mají naopak výhodu, že mnohé, co jsme v předchozích filmech opakovaně viděli, pro ně bude novinkou.

The Batman sice není v historii superhrdinských filmů žádným velkým přelomem, ale také ho nehyzdí plytkost a bezobsažnost řady z nich. Prospěla by mu kratší délka, ale to je něco, co lze v posledních letech u velkofilmů jen opakovat, a cílovému publiku ty tři hodiny s oblíbenými hrdiny asi vadit nebudou.