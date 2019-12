RECENZE: Telenovela se zkřížila se Sexem ve městě a Kameňákem

Tak trochu Esmeralda, tak trochu Sex ve městě, ale ve výsledku možná spíš Kameňák. Šťastný nový rok ukazuje skupinku žen po třicítce, které rozebírají své vztahové krachy a stěžují si. Na chvíli působí dokonce i moderně, aby se pak překlopil do úplně jiného žánru. Nešťastná opuštěná (Táňa Pauhofová) je utěšována kolektivem a tu se na horách objeví urostlý sympaťák, šofér nějakého miliardáře. Opuštěná se zamilovává, ale obelhal ji. Divák už od začátku vše ví, je mu vysvětleno, že řidič je vlastně miliardář, jen to ze skromnosti nechtěl říct. To je, panečku, rozkošné nedorozumění!