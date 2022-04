RECENZE: Stínohra. Silný příběh, jen příliš temné ztvárnění

Ještě horší je však nedokonalost spravedlnosti, která nenachází pro vraždu dost přímých důkazů, a pachatel velmi pravděpodobně odejde od soudu s nižším trestem, než by zasloužil. Když se Jan po čase setká s dalším násilím, v institucionální spravedlnost už nevěří, a bere ji do vlastních rukou.

RECENZE: Drive My Car. Co dělat, musíme žít. Budeme žít

Přesto se stalo to, co je v kinematografii dost výjimečné. Realizace, jakkoli záměrná a profesionálně zvládnutá, zaostává za scénářem. Stínohře totiž škodí celková atmosféra včetně zvolených lokací. Všechno se odehrává v temných, špinavě působících oprýskaných prostředích, ať jsou to podchody, byty, nemocnice, nebo boxerna, za deště nebo alespoň zlověstných mraků. Podtrhuje to agresivně působící hudba, která až příliš často opakuje ústřední motiv.