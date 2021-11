RECENZE: Šedesátky, sex a rokenrol v londýnském Soho

Eloise, naivní dívenka z vesnice (Thomasin McKenzieová), jede do Londýna, neboť se chce stát módní návrhářkou. Babička ji vypravuje skoro jako Karkulku a varuje ji před všemožným nebezpečím velkého světa, které kdysi udolalo její maminku (spáchala sebevraždu).

Protivná spolubydlící na koleji Eloise vůbec nesedne, a tak se rozhodne odejít do podnájmu k jedné stařeně. Dívka, která miluje šedesátá léta, však v podkrovním pokojíku zažívá zvláštní vize starého Londýna, zejména známé čtvrti Soho. Vídává začínající zpěvačku Sandie (Anya Taylor-Joyová), která se chce prosadit v nemilosrdném showbusinessu, seznámí se s jedním manažerem a domnívá se, že se do ní zamiluje a pomůže jí s kariérou. Jenže hvězdný úspěch na pódiích se moc nedostavuje a ze Sandie se stává lepší prostitutka.

Edgar Wright se vyžívá v módě a hudbě zlatých šedesátých, přestože to sám nemohl zažít. Tato fantomová nostalgie je poměrně častým jevem u mladé a střední generace. Řecké slovo nostalgia původně znamenalo bolestný stesk po domově a později po čemkoliv, co jsme měli a ztratili, jenže Wright ani většina diváků v šedesátých letech nežila. Touží tedy po domově, který nikdy neměla.

Zjednodušeně by se to dalo vysvětlit tím, že hudba byla prostě o hodně lepší než dnes a vedle Ameriky to právě v Londýně vřelo nejvíc. Po klubech se motali Led Zeppelin, Clapton, Rolling Stones, Dusty Springfield a další.