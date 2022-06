RECENZE: Prezidentka. Bez humoru je z romantické komedie kýč

To poslední se mu nepochybně povedlo, Aně Geislerové to v úřadu i v soukromí opravdu sluší a má většinou velmi krásné šaty. To je ale skoro všechno, co se dá Prezidentce přičíst k dobru. Ostatní je krkolomná, natahovaná konstrukce, jejíž skutečná délka je sice pouhých 97 minut, ale ta pocitová je zhruba tříhodinová.