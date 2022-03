RECENZE: Poctivý život je náročný, stěžuje si recidivista René

Druhý díl časosběrného dokumentu zachytil třináct let života až do roku 2021. Recidivista byl propuštěn z vězení a rozhodl se, že bude poctivý. Ne proto, že lituje svých zločinů, spíše jen nechce do vězení. Přežívá díky nestálým zaměstnáním a různým kšeftům. Díky prvnímu filmu se občas objevuje v médiích a někdy o něj projevují zájem i ženy. Bydlí u známých nebo u partnerek, které se mění. Vztah se synem René úplně promrhá, ani po letech mu moc nepomáhá a působí chladně.