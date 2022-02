RECENZE: Plodková a Chmela v crazy motoráku. Méně satiry, více bláznů

Do svého druhého celovečerního filmu Havelka obsadil Janu Plodkovou, Igora Chmelu, Jenovéfu Bokovou, Jaroslava Plesla, Aloise Švehlíka či Ctirada Götze, které umístil do omylem rozjetého motoráku bez strojvůdce. Zatímco mašinfíra nešťastně kluše za ním, lidé začínají panikařit, hádat se a na povrch vyplouvají nepříjemné pravdy.

Tentokrát se nás režisér ani nesnaží moc přesvědčit, že se vše stalo přesně takto, jde spíše o crazy komedii s nadsázkou tak výraznou, že se blíží americkým bláznivinám, kde se už reálnost situací ani neposuzuje.

Havelka má dobře odpozorované a naposlouchané lidové typy a často pronášené banální bláboly. Dialogy vybrousil výborně, pointy sedí. Postava přechytřelého chlapečka kontrastuje s většinou dospělých postav, které jsou nápadně hloupé až dementní, i když vnímání toho, co už je „moc“ a co je možné, je dáno sociální bublinou, kde se člověk pohybuje. Po přečtení svodek policie či záchranky můžete zjistit, že to, co považujete za naprosto nemožné, se už několikrát stalo.

Jana Plodková a Igor Chmela Foto: Cinemart

Jenovéfa Boková Foto: Cinemart

Chování postav je tedy spíše nerealistické, u některých bláznivé, ale to se dá odpustit, protože Mimořádná událost skutečně rozesmívá, na rozdíl od mnoha filmů, které nabízejí jen nereálný příběh a trapnost. Současně nevzdává vznešené ambice a hodně na sílu tlačí do crazy taškařice témata protirasistická a podobně. Nepůsobí to zrovna dvakrát přirozeně, ovšem v současných českých komediích je laťka nastavena proklatě nízko a Mimořádná událost z toho pořád vychází jako nadprůměrně vtipná.

Scénář kombinuje hádky unaveného postaršího manželského páru (on je z výletů pořád nadšený, zatímco ona brblá nebo mlčí a tiše ho nenávidí) se stupiditou lidových typů (prostoduchý myslivec či užvaněná důchodkyně s taškou řízků mezi chleby, která opakuje, že v Anglii je všechno lepší) a absurdními gagy jako střelba do dveří v motoráku či důchodcův teroristický útok pomocí stromu. To poslední se skutečně stalo.

Herci odvádějí slušnou práci, Plodkové sedí otrávená manželka, která hrozí brzkým vybuchnutím, Chmela je nadšený manžel/podpantoflák, Boková zase promiskuitní vesnická nána, která ráda peskuje malou dcerku.

Nejpodivnější postavu ztvárnil Jaroslav Plesl. Majitel pohřebního ústavu pronáší bizarní repliky a je to parodie natolik ujetá, až divák místy nechápe, proč tam přesně je a jestli nepřišel z jiného filmu (že by Spalovač mrtvol?). Dojemný Alois Švehlík ztvárnil válečného rádobyhrdinu.

Zábavná Mimořádná událost nedosahuje vytříbenosti a hlavně naléhavosti Vlastníků, protože divákovi nepřipomíná reálný život. I přes jisté pokusy nejde o společenskou satiru, ale o docela vtipnou bláznivinu.