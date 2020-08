RECENZE: Petra Hřebíčková zachraňuje ve filmu Štěstí je krásná věc, co může

Do kvalit nejznámější z podobných komedií Dědictví aneb Kurvahošigutntag režisérky Věry Chytilové nebo ke klasice těchto příběhů, Fričovu Valentinu Dobrotivému, má film Štěstí je krásná věc hodně daleko. Jednoduchý a v téměř každém obraze předvídatelný příběh nenašel ani dost zápletek, aby to poctivě vydalo na celovečerní film. To, co se na plátně odehrává, by se vešlo stejně dobře do půlhodinových televizních Bakalářů a divák by se rozhodně necítil o nic ochuzen.