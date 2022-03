RECENZE: Nejhorší člověk na světě. Herečka, která táhne film vzhůru

Chce si užívat, poznávat to i ono, ale hlavně se ještě nerozhodovat pro nic, co by mohlo zavánět jakoukoli definitivou. Než by se věčně dohadovala o budoucí rodině, radši se s Akselem, i když ho miluje a ví, že mu strašně ublíží, rozejde. A hned se pustí do dalšího vztahu, a zase je jasné, že to nebude navěky.