RECENZE: Nadějná mladá žena. Carey Mulliganová v životní formě

Se třicetiletou hrdinkou filmu Cassandrou se seznamujeme v baru, kde zcela opilá sotva sedí, a je zřejmé, že sama domů nedojde. Jeden z přítomných mužů se jí ujme, a jak už to bývá, místo do jejího bytu ji zaveze do svého. Tam ve chvíli, kdy si je jistý, že alkoholem vyřízené děvče bude snadnou kořistí, zažije šok. Cassie není opilá ani trochu a uštědří mu, tak jako mnohým před ním i po něm, lekci o tom, jak se muž (ne)má chovat a jak se cítí žena v mužském světě.