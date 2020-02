RECENZE: Modelář. Jak prožít svůj život, to je, oč tu běží

Díky dovednosti natáčet cokoli odkudkoli se oba záhy dostanou do nejrůznějších míst a prostředí, včetně blízkosti jednoho z kandidátů vrcholící prezidentské kampaně, na přehlídku snobských dámských kabelek nebo k politickým happeningům. A všechno to sype peníze.

A když mu scénář předepíše vyhrocené rozhodnutí, divák si uvědomí, jak snadné je sklouznout až za pověstnou hranici mezi tím, co je možné, žádoucí a zákonné, a co už ne.

Hádek vytvořil z Pavla člověka sice naivního, který chvílemi působí dokonce jako úplný blázen, ale zároveň je v něm tolik upřímnosti, že získává pro svého hrdinu sympatie i tam, kde by se to podařilo málokomu. A Mádl se do své postavy doslova převtělil včetně schopnosti rapovat, šlapat si na jazyk a bavit, aniž by jedinkrát sklouzl ke karikatuře.