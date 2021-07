RECENZE: Místo řízků v alobalu kaviár. Účastníci zájezdu s americkým přízvukem

HBO propaguje Bílý lotos jako satirickou komediální minisérii, do komedie má ovšem pěkně daleko. Momenty, kdy by divák vyloženě řval smíchy, se tam vůbec nevyskytují, jemné pousmání či úšklebek nastanou dvakrát za hodinu. Zároveň ale nejde o syrové drama a temné to ani být nemůže, protože se nacházíme na krásném prosluněném tropickém ostrově.