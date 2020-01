RECENZE: Manželská historie je o tom, jak se stát diváky vlastního života

Film nejde do kinodistribuce, vyrobila ho společnost Netflix (stejně jako další nominovaný film Irčan), je ale k vidění na internetu. A stojí rozhodně za to se na něj podívat.

Noah Baumbach psal scénář pod nemalým vlivem vlastní rozvodové kalvárie s herečkou Jennifer Jason Leighovou. Takže zvlášť ti, kdož v domnění, že když si přestali rozumět s manželem/manželkou, se mohou v klidu, bez právníků a nesmyslných tahanic rozvést, by ho měli vidět jako velké varování.

Film představí hlavní aktéry Nicole a Charlieho prostřednictvím soupisu, který musí předložit u manželského terapeuta. Soupisu toho, co mají jeden na druhém rádi, což je velmi chytrý úvodní scenáristický tah. Oba totiž díky tomu poznáváme jako sympatické mladé lidi, kteří se zamilovali, vzali, mají spolu osmiletého synka, a mnohé napovídá, že důvodů k tomu, aby dál láskyplně žili společný život, je víc než těch, které vedou k rozvodu.

Jenže ony důvody k rozvodu jsou právě ty maličkosti, které nakupeny skoro desetiletým soužitím, mohou dosáhnout obřích rozměrů, a to, co ještě nedávno nebyl problém, je teď už nesnesitelné. Když přičteme známou pravdu o tom, že ženy jsou z Venuše a muži z Marsu, je to konec, který se zdá být nevratný.