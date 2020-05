RECENZE: Malá lež. Orgie emocí, jídla a cest ke kořenům

Zásluhu na tom má samozřejmě především sedmatřicetiletá rodačka z Pekingu Lulu Wangová. V tomto svém teprve druhém filmu dokázala vybalancovat doslova orgie emocí, aniž by se dopustila laciného sentimentu nebo patosu. Vystavěla a natočila příběh, který se v lehkém až humorném tónu zabývá aktuálními životními otázkami.

Třicetiletá Billi žije s rodiči od svých šesti let v New Yorku, ale nikdy nepřerušila úzký, byť jen telefonický, kontakt se svou milovanou babičkou, jíž říká něžně Nai-Nai. Když se mezi početné příbuzné rozletí zpráva babiččiny sestry, že Nai-Nai má rakovinu a zbývají jí možná jen tři měsíce života, rozhodne se rodina, roztroušená po světě, babičku navštívit. A protože v rodné Číně nepřipadá v úvahu, aby jí o její nemoci řekli, maskují všichni návštěvu svatbou Billina mladičkého bratrance.

A tak nad horami jídla, jemuž dominují babiččiny skvělé knedlíčky, v módním salonu i v hotelu probíhají zdánlivě normální přípravy na velkolepou svatbu. Co na tom, že ženich a nevěsta se skoro neznají. Hlavně aby babička neměla žádné podezření a užila si ještě jednou to, co se zjevně nevyčerpatelnou energií dělala celý život.