RECENZE: Kdo neskáče z okna, není pan profesor Dyk

Škoda, že postava i zápletky Pana profesora jsou zcela nevěrohodné. Učitel třeba vyskočí z okna v druhém patře jen proto, aby studentům demonstroval vědecký princip. Nebo ze stejného důvodu ukradne v baru disko kouli, připraví hudební vystoupení ve třídě a skáče po lavicích. Případně řeší věci, které má řešit policie, neustále s úsměvem porušuje psaná i nepsaná pravidla a neposlouchá ředitele. Profesora, který by se takto choval, by ze školství rychle vyhodili a pravděpodobně by ho někdo zažaloval.