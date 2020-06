RECENZE: Kalifornský sen - nevýrazná romantika s výbornou hudbou

Maggie (Dakota Johnsonová) by se ráda stala hudební producentkou. Ale ač k tomu má jako asistentka slavné popové zpěvačky Grace Davisové (Trace Ellis Rossová) na první pohled dobré předpoklady, už na druhý pohled je patrné, že to nebude vůbec snadné.

Popová ikona ji má spíše za posluhovačku než asistentku. Pokud zrovna nevydává pokyny, co má Maggie koupit a kam to zanést, sotva ji bere na vědomí.

Zpěvaččin manažer (Ice Cube) je ten nejprotivnější chlap pod sluncem, s nímž by nikdo nechtěl mít nic společného. Navíc každý Maggiin nápad na to, jak Graceinu zvolna ustupující slávu pozvednout, zadusí ještě dříve, než se o něm zpěvačka vůbec dozví.

Náhoda naštěstí chce, aby Maggie potkala mladého talentovaného zpěváka, do kterého se jednak zamiluje, jednak se rozhodne mu pomoci dostat se na výsluní. Není to zrovna jednoduché, ale protože romantické filmy mají jasně dané zákonitosti, přes řádku zápletek, podzápletek a odboček nakonec každý, kdo jde dost odhodlaně za svým snem, si ho tak či onak splní.

Příběh je to z rodu těch, kterých jsme již viděli mnoho. Je navíc o dost delší, než by bylo nutno a záhodno, zejména kolem poloviny se značně vleče. Přesto přinese milovníkům romantického žánru v podstatě přesně to, co od něj čekají.