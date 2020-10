RECENZE: Jako v House of Cards. Dr. House se převtělil do politika

Vzhledem k Laurieho komickému talentu a britskému původu se přímo nabízí natočit něco jako Jistě, pane ministře, jenže tímto směrem se scenárista David Hare vydat nechtěl. Pokud Roadkill něco připomíná, tak spíše Kevina Spaceyho a prohnilý americký domeček z karet – House of Cards. Pro úplnost dodejme, že House of Cards je sice zámořská produkce se vším všudy, ale původně to byl také britský román od Michaela Dobbse a britská série.