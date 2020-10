RECENZE: Hokejoví dorostenci i jejich otcové řádí ve filmu Smečka

Křehký David v přirozeném podání Tomáše Daleckého se od Vlků liší dlouhými vlasy i tím, že není úplně zdravý (má cukrovku), navíc má krásnou milující dívku, což ho spolu s vynikajícím finančním zázemím předurčuje k tomu, aby ho semknutá parta jen tak snadno nepřijala. Začne to drobnou šikanou, spíš hloupými fóry, ale pokračuje pořád dál až k šikaně přes internet, což je i na mírného chlapce už moc. Jakkoli je to proti jeho přirozenosti, bude se muset Vlkům postavit.

Jenže to je zároveň určitý zádrhel Smečky. Polenský se snažil shromáždit víc problémů dorosteneckého hokeje, než se do filmu vešlo, takže místy působí povrchněji, než musely a měly, a zejména závěr je poněkud překotný. A zmíněná cukrovka, tedy zdravotní hendikep, je nadbytečný, soustředění na vztah semknutého kolektivu a nováčka plus obraz otců, kteří do svých dětí vkládají vlastní ambice, by stačil.