RECENZE: Duna. Opulentní podívaná, ale přece jen nuda

Kanadský režisér Denis Villeneuve, který má na kontě filmy Sicario: Nájemný vrah, sci-fi Příchozí či Blade Runner 2049, se odvážně pustil do adaptace rozsáhlé předlohy, o níž se říká, že je nefilmovatelná. Ostatně značně na ní pohořel v roce 1984 David Lynch, ani seriál z roku 2000 velký úspěch neměl a Alejandru Jodorowskému realizace vůbec nevyšla.

Román Američana Franka Herberta z roku 1965, jehož první část Villeneuve adaptoval (dvojka by měla někdy následovat), se odehrává na planetě Arrakis, známé jako Duna. Je to sluncem spálená poušť, kde se skoro nedá žít, ale těží se tam velké bohatství, vzácné koření melanž. To má množství vynikajících vlastností včetně toho, že usnadňuje mezigalaktické cestování a svým uživatelům dodává zvláštní schopnosti.