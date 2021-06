RECENZE: Čtyři ženy jsou hrdinkami nového českého filmu Matky

Pak už jen zbývá sepsat cosi jako scénář po vzoru jedné až dvou epizod libovolného nekonečného seriálu, sehnat režiséra a herce, kteří mají čas, a může se jít točit. Výsledek filmu Matky, který dnes vstupuje do kin se zavádějícím označením komedie a vznikl zjevně z „holčičího“ povídání o porodech, dětech a chlapech, takovému postupu plně odpovídá.

Pod scénářem jsou podepsány debutující autorky Vanda Zaplatílková a herečka Sandra Nováková, jejíž partner Vojtěch Moravec, který dosud sbíral zkušenosti na seriálech Ohnivý kuře, Modrý kód, Sestřičky a naposledy Einstein – Případy nesnesitelného génia, se ujal režie. Matky jsou jeho prvním celovečerním filmem pro kina, Novákovou obsadil do role jedné ze čtveřice matek, ty další představují Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková a Gabriela Marcinková.

Film začíná docela slibně. Hlavní postava Sára (Vagnerová) je influencerka (osoba známá na sociálních sítích), která přijíždí se svým partnerem Jirkou (Jakub Prachař) do porodnice a celý průběh porodu živě vysílá. Naučené přeslazené úsměvy střídá bolestný křik a pak ulevující pláč narozené holčičky. Sářiny tři kamarádky a všichni její „sledující“ prožívají porod s ní.

Divák se možná těší, že se film bude dál zabývat právě její postavou, což by mohlo být docela zajímavé, protože influencer je typ, jaký se dosud v našich filmech neobjevuje. Záhy se však tato naděje rozpadne stejně jako celý film. Na plátně se průběžně střídají všechny čtyři matky a jejich rodiny přesně po vzoru zmíněných seriálů. Chvilku se koukneme, co dělají tam, pak zase vedle a on ten čas uteče…