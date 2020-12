RECENZE: Bridgerton je běžný americký brak. Imituje svět Downtonu

Bridgerton se údajně má odehrávat ve světě anglosaské aristokracie 19. století, ovšem je to svět falešný, neboť viděný očima současného průměrného Američana chabého vzdělání.

Také seriálová hrdinka Daphne z rodu Bridgertonů je dotažena na podobný ples. Dolézá za ní jeden ošklivý baron, zjevně bez šancí na úspěch, ale občas po ní hodí okem i švarný vévoda a ten by se už mladé dámě zamlouval. Jenže musí z vůle scenáristů předstírat nezájem a postavy se chvíli jakoby „hádají“.

Většina diváků záhy pozná, že prostinký Bridgerton je postaven na půdorysu pohádky. Je tu nevinná princezna, hodný princ „Jasoň“ a zlý princ „Drsoň“, který bude intrikovat, ale zbytečně. I slabomyslný podkoní by po prvním díle odhadnul, že čistá láska zvítězí a hlavní hrdinka stejně skončí v posteli s vévodou.

Scénář se nedá označit jinak než jako slabý. Od první chvíle je jasné, co se stane, a tajemná dohoda mezi dívkou a vévodou je překombinovaná a příliš chtěná na to, aby to mohla být pravda. Nepochopitelných věcí se tu najde více, třeba proč otec vévody tak teatrálně nenávidí svého malého chytrého synka, který trochu koktá.