RECENZE: Bourák protančí sudetským panoptikem a zapomene, co chtěl říct

Všechny slibně načrtnuté postavy zrazuje scénář. Zmatený, žánrově nevyrovnaný a přeplácaný. Rozjezd je téměř sociální drama, následuje divoký zvrat do gangsterské komedie, pak zase další zvrat a prazvláštní intermezzo se zjevením Elvise. Od jisté chvíle se Bourák snaží napodobovat rukopis starých bijáků Quentina Tarantina v českých poměrech, ale bez jeho originality, lehkosti a vtipu.

Na to, že má jít o komedii, je humoru po málu. Ani Elvis diváky ve slibně začínající scénce nerozjede, několik scén zůstalo zcela bez pointy. Většinu diváků asi překvapí, že po zhruba hodině a půl přijde silný závěr, ale film stejně pokračuje dál.

Bylo by bývalo mnohem lepší, kdyby si Bourák vyjasnil, co chce říct, držel se české reality a netlačil se do ztěžka napodobované tarantinovštiny.