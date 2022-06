RECENZE: Alternativci proti systému. Voyo konečně vyprodukovalo dobrý seriál

Minisérie Jitřní záře začíná snem dvou lidí o svobodném životě mimo systém. Vystudovaná učitelka se s partnerem odstěhuje na zanedbaný statek v Sudetech a pomalu ho opravují. Nemají ústřední topení, moderní koupelnu, mikrovlnku ani televizi a je jim to jedno. Vodu si berou ze staré studny. Do práce nechodí.

Drobné spory o to, kdo ve vsi odebírá moc vody, nakonec přerostou v boj rodiny proti celému okolí. Když se narodí dítě, spory se vyostří. Matka nechce dítě nechat očkovat, načež se zapojí sociálka a policie. Drby, omezenost myšlení a přílišná horlivost vedoucí sociálky vede k drastické scéně, kdy se na dvoře přetahují o nemluvně.

Režisér Dan Wlodarczyk zvolil vhodně volnější tempo, pomalu staví zápletky a vykresluje charaktery, na které by v běžném filmu nebyl prostor, a nutně by tam mířil k povrchnosti.

Matka holčičky „Jitřní záře“ není žádný sociální případ, je to velice pečlivá přemýšlivá vysokoškolačka, která to myslí dobře, ale má tak specifické představy o správné výchově, že to nechápe ani její vlastní středostavovská rodina. Občas s partnerem dělají velké chyby - např. bizarní odmítnutí tetanovky.