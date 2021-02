První ukázka: Jak královna soulu Aretha dobyla svět

Na začátku 60. let jí producenti nutili popový materiál, který jí nebyl vlastní. V roce 1967 konečně našla svůj styl a zaznamenala úspěch se soulovým hitem I Never Loved a Man – The Way I Love You. Od té doby několik let neustále vítězila v hitparádách a dostávala ceny. Pověstné jsou mimo jiné její fantastické coververze Beatles nebo Simona a Garfunkela.