Premiéry Black Widow i nové West Side Story se ruší, Hollywood vyčkává

Také filmy Shang Chi and the Legend of the Ten Rings a Eternals budou mít premiéru posunutou hluboko do roku 2021. Kinaře tak stíhá jedna pohroma za druhou a letošní tržby čeká výrazný propad. Podle prvních odhadů z Ameriky tam tržby poklesnou o 70, možná ale až o 80 %.