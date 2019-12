Překoná seriál Zaklínač fenomén Hry o trůny?

Během třetího tisíciletí, tedy zhruba dvacet let od první povídky, se hrdinové ságy přestěhovali díky jednomu polskému studiu i do počítačových her. Geraltův světový úspěch začal poté nabírat na síle. Právě popularita u hráčů inspirovala Netflix k nápadu na vlastní seriál. Scénář prý nicméně nevychází z her, ale z knižní předlohy.