Podezření o tenké hranici mezi vinou a nevinou

Hlavní postavou je zdravotní sestra Hana Kučerová, kterou hraje Klára Melíšková. Je strohá, nesympatická, nikdy se neusměje a při jednání s lidmi je nepříjemná. Když na oddělení, na kterém pracuje, dojde k náhlému úmrtí pacientky, všichni mají jasno v tom, že je to její vina. Ale je to pravda?

Melíšková předvádí skutečný herecký koncert a zdárně jí sekunduje Denisa Barešová v roli její dcery. V očích sestry Kučerové je vidět náznak emocí jen v krátkých okamžicích. Jsou to ty s její dcerou poté, co se dozví o obvinění z vraždy.

Melíšková o své roli řekla: „Je to skvěle napsaný, vrstevnatý příběh, v kterém není nic jednoznačné, a vy se můžete rozhodnout, na co tam dáte důraz. Napřed si řeknete: To je úplně příšerná, zlá ženská, vůbec s ní nechci mít nic co do činění. Když jsem ale scénář četla víckrát a nechávala ho sebou procházet, tak mně jí začalo být líto. Začalo mi docházet, že tam budou nějaká zranění z dětství, ze života, staré křivdy.“