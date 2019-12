Podal prst ďáblu. Příběh mladého herce, jenž se v 50. letech zapletl s StB

Stanislav Láník bydlí s babičkou a sestrou Anežkou, otec padl ve válce ve službách západní armády, matka zemřela ve vězení jako kolaborantka. Standa a Anežka jsou odsouzeni k přežívání bez šance na vzdělání a lepší práci. On je talentovaným hercem v ochotnickém divadle, ale místo herecké kariéry musí střídat zaměstnání. Nastupuje jako údržbář na univerzitu a StB ho nasadí na profesora matematiky.

Řada mladých v 50. letech naletěla lžím komunistů a zcela upřímně jim pomáhali, někdy i udávali spolužáky a kolegy. Jiní to ale dělali ze strachu a hrdina Herce to má o to těžší, že skrývá odlišnou sexuální orientaci, za což tehdy hrozilo vězení.