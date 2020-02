Past na herečku. Jak komunistický režim sadisticky ničil nevinnou ženu

Jiřina Štěpničková bývala divadelní a filmovou hvězdou, kdysi hrála s Vlastou Burianem, Oldřichem Novým a Hugo Haasem. Na rozdíl od jiných nevystupovala v německých filmech za protektorátu. Nehodlala se klanět před nacismem ani před komunismem, o kterém neměla žádné iluze. Podstatu komunistické diktatury pochopila brzy a věděla, že odchodem do zahraničí by se vyřešilo hodně problémů, a tak nakonec s riskantním plánem souhlasila, i když byla přáteli varována. Vzala malého synka a vydala se k německé hranici.

Po zatčení přišla hořká soudní komedie. Žádná skutečná obhajoba se nemohla konat, o trestu bylo rozhodnuto předem. Obžalovaní museli odříkávat to, co jim nařídili. Kolektivy pracujících zatím žádaly trest nejvyšší, psaly petice proti nevinným. Lidé byli i zastrašováni, pokud se chtěli Štěpničkové zastat. Ve filmu se objevuje pěkná postava mladého, relativně slušného herce z regionálního divadla. Ten je vyděšen požadavkem, že by měl veřejně odsoudit ženu, kterou vůbec nezná. Vzpírá se, ale s diktaturou, která lidi nejen zavírala, ale i vraždila, se dalo těžko zápasit.