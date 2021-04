Oscary se budou poprvé konat na dvou místech naráz

Nejvíce nominací má letos snímek Mank, který se uchází o deset zlatých sošek včetně té za nejlepší film. Sedm nominací má film Chicagský tribunál. Dalšími uchazeči o cenu za nejlepší film jsou Nadějná mladá žena, Minari, Judas and the Black Mesiah, The Father, Sound of Metal a Země nomádů. Právě poslední jmenovaný snímek je přitom podle většiny kritiků favoritem na zisk zlaté sošky za nejlepší film, převládl totiž na cenách BAFTA, na Zlatých glóbech a odnesl si hlavní cenu také od Sdružení amerických producentů (PGA).