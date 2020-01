Oscary budou opět bez moderátora, Česko vysílá Nabarvené ptáče

Původně měl ceny v roce 2019 moderovat herec Kevin Hart, ale ten odstoupil poté, co někdo upozornil na jeho starší urážlivé výroky o homosexuálech. Akademie se pak rozhodla, že to zkusí úplně bez moderátora. Jinak měly v minulosti Oscary vždy moderátora, byli to například Jon Stewart, Hugh Jackman, Billy Crystal, Seth MacFarlane, Ellen DeGeneresová, Neil Patrick Harris, Chris Rock, Jimmy Kimmel, Steve Martin a Alec Baldwin.