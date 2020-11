Nové seriály: Penny s mrtvolou nebo romantika podle Sally Rooneyové

Letuška Cassandra se probudí ve svém hotelovém pokoji v Dubaji, s kocovinou z předchozí noci a mrtvolou ležící vedle ní na posteli - aniž by tušila, co se stalo.

Protože se bojí zavolat policii, pokračuje ve svých ranních aktivitách, jako by se nic nestalo, a přidá se k ostatním letuškám a pilotům cestujícím na letiště. V New Yorku je vyhledána agenty FBI, kteří se vyptávají na její nedávné mezipřistání v Dubaji. Zoufalá žena, která stále nedokáže poskládat střípky z oné osudné noci dohromady, začne přemítat o tom, jestli by mohla být vrah.