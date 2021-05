Nejlepším filmem Famufestu se stala Anatomie českého odpoledne

● NEJLEPŠÍ FILM: Anatomie českého odpoledne – Adam Martinec + Matěj Paclík

● NEJLEPŠÍ REŽIE : Hranice – Damián Vondrášek

● NEJLEPŠÍ REALIZOVANÝ SCÉNÁŘ : Decisions - Jakub Jelínek & Matteo Sanders

● NEJLEPŠÍ NEREALIZOVANÝ SCÉNÁŘ : Žlutá tapeta - Ráchel Absolonová

● NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM: Život na vodě - Zora Čápová

● NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM : Jsme si o smrt blíž – Bára Anna Stejskalová , Way of Sylvie – Verica Pospisilova Kordic

● INTERMEDIÁLNÍ A KONCEPTUÁLNÍ TVORBA - PODKATEGORIE FILM : Paní Šťastná - Nikola Klinger

● INTERMEDIÁLNÍ A KONCEPTUÁLNÍ TVORBA - PODKATEGORIE VÝSTAVA: Sealand - Marina Hendrychová

● FOTOGRAFIE: What do you see? - Natálie Pešková

● MAGISTERSKÝ PROJEKT PRODUKCE : Ledová trhlina - Rozálie Brožková

● NEJLEPŠÍ KAMERA: Maso - Matěj Piňos

● NEJLEPŠÍ ZVUK : Maso - Anna Jesenská

● NEJLEPŠÍ STŘIH: Anatomie českého odpoledne - Matěj Sláma

● NEJLEPŠÍ FILM 1. ROČNÍKU – ARAMISOVA CENA: Zůstane to mezi náma, řekl – Ester Grohová