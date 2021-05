Nejlepší filmový polibek měli podle ankety MTV Chase Stokes a Madelyn Clineová

Nejlepším hrdinou je podle účastníků ankety Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier). Cenu za nejlepší komediální výkon přidělili Leslie Jonesové (Cesta do Ameriky 2). V kategorii průlomový výkon ocenili Regé-Jeana Page (Bridgertonovi) a v kategorii nejlepší bitka vyhrála dvojice Wanda a Agatha ze seriálu WandaVision. Sacha Baron Cohen byl jmenován „komediálním géniem”.