Návrat Přátel nabídne HBO Max 27. května

Natáčení speciálu se zpozdilo kvůli pandemii, teď už je ale jisté, že se zúčastnili opravdu všichni hrdinové legendárního sitkomu z devadesátých let – Jennifer Anistonová, Lisa Kudrowová, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry a Courteney Coxová.

K sestavě se přidá ještě patnáct celebrit jako například David Beckham nebo Tom Selleck, který v Přátelích chvíli hrál, a Maggie Wheelerová (hrála Janice, nepříjemně se smějící afektovanou ženu) či Kit Harington. Ze zpěváků to budou třeba Justin Bieber, Lady Gaga, BTS a další.

„Tohle se nestává každý rok, ani každých deset nebo patnáct let. Cítím, že to bylo požehnání mít šanci znovu se setkat s mými Přáteli... a bylo to lepší než kdy jindy,“ uvedla Coxová.