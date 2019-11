Návrat Přátel na obrazovky se připravuje

Jennifer Anistonová, Lisa Kudrowová, Courteney Coxová, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer jednají o účasti ve „speciálu”, ale zatím se neví nic o detailech pořadu. Podle médií by také mohlo jít o pořad, kde budou hrdinové superúspěšného seriálu vyprávět historky z natáčení. HBO Max a Warner Bros. to zatím odmítají komentovat.

Ještě před dvěma měsíci producenti vylučovali, že by se něco chystalo. O návratu se prázdně spekulovalo po dlouhá léta a herci občas naznačili, že by jim to nevadilo, ale teprve teď někdo z televize skutečně řekl, že se o tom jedná.

Marta Kauffmanová, která patřila k původním tvůrcům, návrat nedávno odmítla, protože seriál byl o období v životě, kdy rodinu tvoří kamarádi, a to nejde vrátit. Pokud už mají rodiny, změní se to. Navíc podle ní nelze překonat to, co vytvořili v devadesátých letech.