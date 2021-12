Muž zbavený tíže Kamil Lhoták

První výstavu měl v roce 1939 a o tři roky později spoluzakládal spolek výtvarníků Skupina 42, kteří se soustředili ve své tvorbě na město a vztah člověka a průmyslové civilizace. Jeho práce se prodávají za ceny přes milion korun, a to nejen díla ze 40. let, ale i z období 60. až 80. let. Po druhé světové válce se Lhotákovy práce dostaly i na výstavy do zahraničí, například do Londýna, Káhiry či do Sao Paula.