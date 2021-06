Milan Šteindler: Pánský klub není bohapustá komedie, má to přesah

Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady nesourodou pětici. Sympatický a nesmělý učitel Cyril (Jiří Mádl) se obává svých lechtivých představ o studentkách. Neomalený erotoman a notorický záletník Eda (Milan Šteindler) si stále dokazuje svoji mužnost. Mladý ajťák Martin (Martin Leták) se prezentuje jako velký milovník, ale jeho vystupování budí spíše rozpaky. Postarší scenárista Přemek (Bolek Polívka) by se rád ubránil svodům své dlouholeté múzy, zatímco vyhořelý rocker Gigi (Zdeněk Žák) už má to nejlepší očividně dávno za sebou.

Sezení probíhají pod taktovkou atraktivní, ale nepříliš zkušené psycholožky Lindy (Kristýna Hrušínská), které se terapie brzy vymkne z rukou a nabere nečekaný spád.

Režisér Matěj Balcar Foto: Jan Handrejch, Právo

„Eda je notorický nevěrník, kterého přinutila manželka, aby šel na terapii pro muže závislé na sexu, protože mu přišla na dvě baby. On musí být na terapii, ale nechat toho nechce. Je na seznamce, kde je to už diskrétní, takže už by to nemělo rupnout,“ vysvětlil Novinkám Milan Šteindler.

„Je to hajzl, komediální role, ale v podstatě vážná. On projde katarzí, dospěje k nějakému poznání, ale u tohohle burana to jde velmi těžce. Werich říkal, že se záporné postavy hrají lépe, protože pro ty kladné je málo příkladů.“

Kristýna Hrušínská, Milan Šteindler, Bolek Polívka a Martin Leták Foto: Jan Handrejch, Právo

Šteindler oceňuje, že to není bohapustá komedie, má podle něj myšlenkový přesah. „Rád bych si někdy zahrál vyloženě vážnou roli, protože se na to prostě cítím. V této postavě se to rýsuje,“ uvažuje herec, který se těší na podzim, kdy s Divadlem Sklep oslaví 50. výročí a chystají sérii představení, starých i nových kusů.

„Je to stárnoucí scenárista, který má problémy se sebou a se svým stářím,“ popsal svou postavu Bolek Polívka. „Umí to hodnotit docela vtipně, lehce šroubovaně. Je ještě starší než já, takže to se dobře hraje. Mladšího už nezahraju.“

„Umřela mu žena, má vztahové problémy... Je to vztahová komedie. Člověk ovšem nikdy neodhadne, co budou diváci považovat za vtipný,“ uzavřel Polívka.