Mick Jagger se vrací k filmu. Hraje prohnaného obchodníka

Později si zahrál třeba v menších britských televizních snímcích jako The War Between the Tates a The Rutles: All You Need is Cash nebo v podivné sci-fi Živý po smrti a v romantickém filmu Muž z Elysejských polí. Vždy se ale od filmů raději vrátil k Rolling Stones. Na další turné skupina vyráží už 8. května z amerického San Diega, ale koncert v ČR zatím není v plánu. Minulý rok si „stouni“ zahráli v Americe sedmnáctkrát. V červnu 2019 Mick Jagger po operaci srdce prohlásil, že se cítí „fakt dobře“ a turné bude.