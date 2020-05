Michael Jackson toužil po roli Spider-Mana, byl ochoten i koupit Marvel

Jacksonovo sledování pohádek a hraní si s dětmi někteří považovali za důkaz údajné pedofilie, jiní spíš za důkaz jeho nedospělosti. Superúspěšný král popu se v každém případě toužil stát Spider-Manem. Když komiksový Marvel v devadesátých letech krachoval, ucítil šanci, že by si mohl firmu koupit a sám se obsazovat do filmů.

„Pamatuju si, že jsme s bratry a s ním mluvili o koupení Marvelu. Chtěl to dohodnout se Stanem Lee. Diskutovali o tom, bohužel se to nepovedlo,“ zavzpomínal zpěvákův synovec Taj.

Už dříve se o tom v jednom rohovoru zmínila komiksová ikona Stan Lee. „Ano, chtěl to koupit. Měl pocit, že to je jediný způsob, jak by si mohl zahrát Spider-Mana.“