Mezinárodní festival Anifilm začne 10. května

Z Japonska dorazí nový film Koji Yamamury Dozens of Norths (Ikuta no kita). Především na nejmladší a mladší diváky se zaměřují filmy tvůrců, kteří se se svými předchozí filmy na Anifilmu již prezentovali. Jsou to švédský režisér Michael Eklblad a jeho novinka Best Birthday Ever!, japonský režisér Mamoru Hosoda s opulentním anime Belle a izraelský režisér Ari Folman s animovaným dramatem Kde je Anna Franková? (Where Is Anne Frank).