Martin Pechlát má v novém seriálu na krku tři dcery

„Jak už samotný název napovídá, středobodem příběhu bude má postava Petra jako otce, který je sám na výchovu svých tří dcer, protože se jeho manželka rozhodla věnovat kariéře. Mám v seriálu takovou ‚tátomámovskou' roli. Zároveň je to i o Petrově další fázi života, kdy dcery jsou dospělé a mají své životní peripetie. No a tatínek ty peripetie teď zažívá také,“ řekl Martin Pechlát.

„Snažíme se, aby ten seriál byl lehce komický, takže se dostáváme do vypjatějších, ale ne úplně od života odtržených situací. Právě ten komický potenciál mě na scénáři zaujal. Zároveň se v příběhu neděje nic nereálného, co by se nemohlo stát.“