Martin Hofmann: Myslím si, že střídavka pro každého fakt není

Do kin jde další komedie, v níž hrajete, Střídavka. Za poslední dva roky je to už šestý titul v rámci žánru. Je to váš cíl přijímat podobné role, nebo je to tím, že se víc komedií prostě nyní točí?

Točí se jich víc, to je jasné. A bylo těch komedií, v nichž jsem hrál, fakt šest?

Já to takhle aspoň spočítala podle ČSFD.

Jenže tam to občas nesedí...

Aha. Tak pojďme rovnou ke Střídavce, k nové komedii režiséra Petra Nikolaeva. Konkrétně ke scénáři. Prý jste k němu měl připomínky, vpisoval jste do něj nějaké repliky.

Měl jsem sraz s paní scenáristkou (Lucie Konečná - pozn. red.). A bavit se o scénáři je docela normální, pokud se mě ten scénář má nějak hodně týkat. Takže jo, dělali jsme úpravy, ale není to tak, že bych jí do všeho bez jejího vědomí do scénáře zasahoval.

Martin Hofmann hraje ve Střídavce trenéra rugby. Foto: Milan Malíček, Právo

Měli jsme jen hrozně fajnou schůzku jak s ní, tak s panem režisérem, při níž jsme se snažili z dialogů občas vytěžit něco víc, jinde něco upravit, poposunout... Spíš šlo o vzájemnou kooperaci, než abych já paní scenáristce cosi rigidně přepisoval, trval na tom, že to tak bude. Takhle by to ani být nemělo. Je to nevkusné vůči scenáristovi, vůči jakémukoli tvůrci.

Hrajete trenéra rugby. Na tiskové konferenci jsem pochopila, že zůstalo jen u role, že si rugby jen tak běžně nezahrajete.

Že bych začal rugby hrát? Ne, já už teď s málo s čím začnu. Držím se toho, co mám rád. S něčím novým začít je pro mě těžké. Když totiž s něčím začínáte, musíte tomu věnovat poměrně dost času. A ten já moc nemám.

Trailer filmu Střídavka Video: BontonfilmCZ

Navíc si uvědomuju, že rugby je pro lidi, kteří jsou připravení, že z něj budou občas zranění. Je to tvrdý, kontaktní sport. A s mojí mírou představení, která musím každý měsíc odehrát, by to bylo až na hranici idiocie, kdybych se jím začal teďka zabývat intenzivně.

Nejsem si jistý, jak šťastní by byli šéfové divadel, ve kterých hraju. Myslím si, že by to byly asi tři týdny...

Hlavní zápletka nové komedie se točí kolem střídavé péče o děti. Máte kolem sebe rodiny, které něco podobného řeší?

Rodiny, které tohle řeší, ve svém okolí mám. A bohužel nemůžu říci, že všichni by potvrdili, že střídavá péče je ten nejlepší možný způsob péče o děti. Zažil jsem i dost intenzivní averzi jednoho z rozvádějících se rodičů vůči střídavé péči.

A myslím si, že mi dotyčná dáma vše docela dostatečně vyargumentovala. Dávalo to smysl. Myslím si, že střídavka pro každého fakt není.

Přijdou po filmových komediích, v nichž nyní hrajete, i vážnější filmové role? Anebo si je necháváte pro divadla?

No, myslím si, že přijdou, pokud se ty filmy budou realizovat. Nabídky na stole jsou. Jenže od nabídky k chuti jít točit, přesvědčení, že se jde točit, až k vlastní realizaci, je dlouhá cesta. To je příklad nádherného scénáře 1919, který sice visí na ČSFD.cz, že se jde dělat, ale nejde...

V divadle máte role zatím jisté. Hrajete i v Shakespearovských slavnostech...

Zrovna dneska. (Rozhovor vznikl v úterý - pozn. red.)

Martin Hofmann hraje v rámci Shakespearovských slavností mimo jiné v Zimní pohádce. Foto: Viktor Kronbauer

Cestujete hodně po republice?

Dneska hraju v Praze. Zítra v Bratislavě, až tam dohraju, jedu na hrad Kašperk se Cyranem. Takže jo, cestuju hodně.

Zmiňujete Slovensko. Ve slovenských projektech také hráváte. Vaše maminka je Slovenka. Jak dobrá je vaše slovenština?

Nedabují mě, ale když mě budou chtít dabovat, tak ať mě dabují. Řekl bych k tomu ještě, že moje slovenština je docela dobrá. Ale samozřejmě to nějak slyšíte... Z představení Lordi, které hrajeme ve Švandově divadle, vím, že ji diváci ocení.

Střídavku natočil uznávaný režisér Petr Nikolaev. Do zdařilé komedie mimo jiné obsadil Martina Hofmanna, Kristínu Svarinskou, Jiřího Vyorálka, Jitku Čvančarovou a Tomáše Daleckého. Foto: Milan Malíček, Právo